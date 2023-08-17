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Giriş Tarihi: 17.8.2023 06:14

Ankara'da şüpheli çanta paniği! Fünye ile patlatıldı

Ankara'da kaldırıma bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılırken, çantanın içerisinde giysi ve yumurta kolileri olduğu  tespit edildi.

DHA
Ankara’da şüpheli çanta paniği! Fünye ile patlatıldı

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üstünde kaldırıma bırakılmış olan çantayı bir süre kimse almayınca, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı geldi.

Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya geçişine kapatırken, bomba imha uzmanı ise, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra şüpheli çantayı kontrollü şekilde patlattı. Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen çantanın içerisinde giysi ve yumurta kolileri olduğu tespit edildi.

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Ankara'da şüpheli çanta paniği! Fünye ile patlatıldı
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