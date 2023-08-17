Ankara’da şüpheli çanta paniği! Fünye ile patlatıldı

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üstünde kaldırıma bırakılmış olan çantayı bir süre kimse almayınca, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı geldi.



Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya geçişine kapatırken, bomba imha uzmanı ise, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra şüpheli çantayı kontrollü şekilde patlattı. Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen çantanın içerisinde giysi ve yumurta kolileri olduğu tespit edildi.