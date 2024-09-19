Ankara’da tarihi eser kaçakçılığına büyük darbe: 46 sikke ve 8 obje ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık bir ay süren takip sonucu, Mamak ilçesinde bir şahsın ikametinin alt katında bulunan boş bir daireyi depo olarak kullandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 33 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 7 adet Selçuklu dönemine ait sikke, 5 adet Roma dönemine ait sikke, 1 adet Bizans dönemine ait sikke, 2 adet milattan önceki dönemlere ait taş hayvan fosili, 1 adet Roma dönemine ait obje, 5 adet Osmanlı dönemine ait obje ele geçirildi.

Toplamda 46 adet sikke ve 8 adet objenin nitelik ve değer tespitinin, Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi. Yakalanan şüpheli hakkında ise adli işlemler başlatıldı. Ankara polisi, kültürel mirasın korunması adına önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.