Ankara’da trafik magandası dehşeti

Ankara'da 19 Ağustos tarihinde Aşağı Eğlence yönünde seyir halinde bulunan M.E. önünde aniden duran bir araca çarptı. Kaza sonrası karşı tarafın aracında hafif hasar meydana geldi. M.E.'nin çarptığı araçtan küfürler ederek inen O.C.A., hasar nedeniyle önce 5 bin lira, sonra da 2 bin 500 lira istedi. M.E.'nin polis çağırmak istemesi üzerine araçtan inen B.İ., belinden çıkarttığı silahla önce M.E.'ye "seni öldürürüm" diye tehditler savurdu sonra da tabancayla M.E.'nin aracının farını ve sağ arka camını silahla patlatıp, hakaretler etti. Parayı alamayacağını anlayan şüpheliler olay yerinden kaçacak uzaklaştı.

Yaşanan olayda maddi manevi zarar gören M.E. çevredekilerin olaya ilişkin çektikleri video görüntüsüyle Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olay anına ilişkin videoyu inceleyen polis ekipleri şüpheli şahısların kimliklerini belirledi.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan O.C.A. başta olmak üzere B.İ. ve A.İ.İ.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.