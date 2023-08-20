Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da trafik magandası dehşeti
Giriş Tarihi: 20.8.2023 13:59 Son Güncelleme: 20.8.2023 16:13

Ankara’da trafik magandası dehşeti

Ankara’da Aşağı Eğlence yönünde seyir halinde bulunan M.E. önünde aniden duran bir araca çarptı. Kaza sonucu hafif hasar meydana geldi. M.E.’nin çarptığı araçtan inen kişiler hasarlarının karşılanması için para istedi. Bunun üzerine polis çağırmak isteyen M.E.’nin aracına ellerindeki tabancayla zarar veren şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. M.E.’nin çevredekilerin olaya ilişkin çektikleri video ile karakola giderek şikayetçi olması üzerine kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Ankara’da trafik magandası dehşeti

Ankara'da 19 Ağustos tarihinde Aşağı Eğlence yönünde seyir halinde bulunan M.E. önünde aniden duran bir araca çarptı. Kaza sonrası karşı tarafın aracında hafif hasar meydana geldi. M.E.'nin çarptığı araçtan küfürler ederek inen O.C.A., hasar nedeniyle önce 5 bin lira, sonra da 2 bin 500 lira istedi. M.E.'nin polis çağırmak istemesi üzerine araçtan inen B.İ., belinden çıkarttığı silahla önce M.E.'ye "seni öldürürüm" diye tehditler savurdu sonra da tabancayla M.E.'nin aracının farını ve sağ arka camını silahla patlatıp, hakaretler etti. Parayı alamayacağını anlayan şüpheliler olay yerinden kaçacak uzaklaştı.

Yaşanan olayda maddi manevi zarar gören M.E. çevredekilerin olaya ilişkin çektikleri video görüntüsüyle Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olay anına ilişkin videoyu inceleyen polis ekipleri şüpheli şahısların kimliklerini belirledi.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan O.C.A. başta olmak üzere B.İ. ve A.İ.İ.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
FETÖ'den yeni hamle! Örgütün hedefinde lise öğrencileri var
Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Tesettürlü kadına ahlaksız ve çağdışı saldırı: Peçeni al git başka yere...
ABD’ye Hint asıllı bir başkan nasıl olur?
Son dakika: Milyonları gözü kulağı kabine toplantısında! İşte masadaki kritik başlıklar...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İki pozisyona da penaltı vermem
Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Karaoğlan’ı hiç bu kadar kötü görmedim
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da trafik magandası dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA