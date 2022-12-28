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Giriş Tarihi: 28.12.2022 22:33

Ankara’da trafikte silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde trafikte minibüs içerisinde bekleyen bir şahıs, iki kardeş tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

İHA
Ankara’da trafikte silahlı saldırı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş Mahallesi Hamzalar Kavşağında Murat A. ve Burhan A. kardeşler, aralarında husumet olduğu öğrenilen ve kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen minibüs içerisindeki 33 yaşındaki Turan M.'ye ateş ederek yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden otomobille uzaklaşan Murat A. ve Burhan A. kardeşler polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Meydana gelen olayda silahla ağır yaralanan çiftçi Turan M., Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara’da trafikte silahlı saldırı: 1 yaralı
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