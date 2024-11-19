Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da uyuşturucu kullanan sürücü dehşet saçtı! 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:03 Son Güncelleme: 19.11.2024 11:19

Ankara’da uyuşturucu kullanan sürücü dehşet saçtı! 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ankara’da virajı alamayıp kaldırıma çıkan ve kanında uyuşturucu tespit edilen sürücü H.E.K., 64 yaşındaki Saniye Karyağdı’ya çarptı. Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından yara almadan kurtulan sürücü, uyuşturucu kullandığı belirlenince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da uyuşturucu kullanan sürücü dehşet saçtı! 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kaza, Ankara Etimesgut'taki Şapka Devrimi Caddesi'nde meydana geldi. H.E.K. yönetimindeki otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Kaldırımda yürüyen 64 yaşındaki Saniye Karyağdı'ya çarpan araç, beton bariyerlere vurarak durabildi.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karyağdı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti.

KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Sürücü H.E.K., olay yerinde yara almadan kurtuldu ve alkol ile uyuşturucu testi için hastaneye götürüldü. Yapılan testlerde H.E.K.'nin kanında sentetik uyuşturucu madde tespit edildi. Gözaltına alınan H.E.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ankara’da uyuşturucu kullanan sürücü dehşet saçtı! 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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