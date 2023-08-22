Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi
Giriş Tarihi: 22.8.2023 10:29

Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara’da 2 kişinin şüpheli hareketlerinden yola çıkarak yapılan baskında, polis piyasa değeri 1 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde, ellerindeki kolileri otomobillerine taşıyan 2 kişinin şüpheli durumları üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koli ve otomobil de arama yaptı. Kolinin içerisinde uyuşturucu madde bulan ekipler, şüpheliler A.Y., H.Ç. ve otomobilde bekleyen F.I.'yı gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerden yola çıkarak çalışmalarını derinleştiren ekipler; A.Y., H.Ç. ve F.I.'ya ait olduğunu tespit ettikleri 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Yapılan baskında, piyasa değeri 1 milyon Türk lirası olan 13 bin 720 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ele geçirildi.

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Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi
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