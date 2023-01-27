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Giriş Tarihi: 27.1.2023 18:32

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltında

Ankara'da 32 adrese yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 milyon 500 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

DHA
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltında

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 34 şüpheli belirlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat polisinin desteğiyle sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Belirlenen 32 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 200 gram eroin, 6 kilo 500 gram esrar, 42 gram kokain, 91 adet sentetik hap, 5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin toplam 4 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltında
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