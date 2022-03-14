Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da uyuşturucu operasyonu! Karı koca zehir tacirleri...
Giriş Tarihi: 14.3.2022 16:57

Ankara’da uyuşturucu operasyonu! Karı koca zehir tacirleri...

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da uyuşturucu operasyonu! Karı koca zehir tacirleri...

Ankara Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Ankara Narkotik ekiplerinin çalışmasında bir evde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddesi olduğunu bilgisine ulaşmasının ardından düzenlenen operasyonda 17 kilo 700 gram eroin ele geçirirken karı koca olan uyuşturucu satıcıları gözaltına aldı. Ele geçirilen uyuşturucu paketlerinin üstünde İran bayrağı göze çarptı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye'nin teminatı olan gençleri uyuşturucu tuzağına çekmeye çalışan tacirlere yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Narkotik ekipleri, Keçiören İlçesi'nde bir evde uyuşturucu madde olduğunu ve piyasaya sürmeye hazırlandıklarını belirledi.

UYUŞTURUCU TACİRİ KARI KOCA YAKALANDI

Narkotik ekipleri, çalışmasını tamamlamasının ardından eve düzenlediği operasyonda karı koca olan uyuşturucu satıcılarını gözaltına aldı. Uyuşturucu satıcılarının evlerini uyuşturucu zulası olarak kullandıkları ortaya çıktı. Evde yapılan aramada 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

EROİN PAKETLERİNİN ÜSTÜNDE İRAN BAYRAĞI

Uyuşturucu paketlerinin üzerinde İran bayrağı göze çarparken ele geçirilen uyuşturucunun 14 kilosu saf eroin olduğu ve piyasa sürülmek için hazırlandığı ortaya çıktı. Ankara emniyetine getirilen uyuşturucu tacirlerinin işlemleri devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Bu illerde eğitime ara verildi
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu şok edici gerçeği anlattı! MHK’nin hakem kararı sonrası bomba iddia…
Son dakika: Yıldız oyuncuya şok eleştiri! Fenerbahçe maçı sonrası...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına 5 müjde birden...
Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!
Malezya'da hamile kadın kocasına 7 milyon lira değerinde Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
Son dakika: Merih Demiral için dev transfer planı! Yeni takımını ve çılgın bonservis bedelini açıkladılar
Liverpool'da kriz büyüyor! Mohamed Salah diretiyor, görüşmeler tıkandı
Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine dehşeti yaşattı! Baltalı saldırıdan KADES'le kurtuldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da uyuşturucu operasyonu! Karı koca zehir tacirleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA