Ankara’da uyuşturucu operasyonu! Karı koca zehir tacirleri...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye'nin teminatı olan gençleri uyuşturucu tuzağına çekmeye çalışan tacirlere yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Narkotik ekipleri, Keçiören İlçesi'nde bir evde uyuşturucu madde olduğunu ve piyasaya sürmeye hazırlandıklarını belirledi.

UYUŞTURUCU TACİRİ KARI KOCA YAKALANDI

Narkotik ekipleri, çalışmasını tamamlamasının ardından eve düzenlediği operasyonda karı koca olan uyuşturucu satıcılarını gözaltına aldı. Uyuşturucu satıcılarının evlerini uyuşturucu zulası olarak kullandıkları ortaya çıktı. Evde yapılan aramada 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

EROİN PAKETLERİNİN ÜSTÜNDE İRAN BAYRAĞI

Uyuşturucu paketlerinin üzerinde İran bayrağı göze çarparken ele geçirilen uyuşturucunun 14 kilosu saf eroin olduğu ve piyasa sürülmek için hazırlandığı ortaya çıktı. Ankara emniyetine getirilen uyuşturucu tacirlerinin işlemleri devam ediyor.