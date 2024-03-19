Ankara’da uyuşturucu satıcılarına darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttükleri çalışmalar neticesinde; Mamak İlçesi'nde bulunan bir işyerinde uyuşturucu madde olduğu yönünde istihbari bilgiler edildi.

UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkoik arama köpeği ile yapılan işyeri aramasında, 40 bin 627 adet ecstacy hap, 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.