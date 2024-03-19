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Giriş Tarihi: 19.3.2024 15:20

Ankara’da uyuşturucu satıcılarına darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine darbe indirmeye devam ediyor. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iş yerine düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına alırken 40 bin ectacy hap ele geçirdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da uyuşturucu satıcılarına darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttükleri çalışmalar neticesinde; Mamak İlçesi'nde bulunan bir işyerinde uyuşturucu madde olduğu yönünde istihbari bilgiler edildi.

UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkoik arama köpeği ile yapılan işyeri aramasında, 40 bin 627 adet ecstacy hap, 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Ankara’da uyuşturucu satıcılarına darbe
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