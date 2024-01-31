Ankara’da uyuşturucuya geçit yok

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Narkogüç operasyonları kapsamında yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; İstanbul'dan Ankara'ya karayolu ile kokain getirileceği yönünde bilgi edindi.
GİŞELERDE NEFES KESEN OPERASYON
Elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin bulunduğu araç Kahramankazan ilçesi, Akıncılar Uygulama Noktasında durduruldu. Araç içerisinde narkotik arama köpeği beraberinde yapılan arama sonucunda; 2 kilo 279 gram kokain ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.