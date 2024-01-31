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Giriş Tarihi: 31.1.2024 16:18

Ankara'da uyuşturucuya geçit yok

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine darbe indirmeye devam ediyor. İstanbul’dan uyuşturucu getirileceği bilgisini alan narkotik ekipleri, Kahramankazan Akıncı Gişelerde durdukları otomobilde 2 kilo kokain ele geçirdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da uyuşturucuya geçit yok

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Narkogüç operasyonları kapsamında yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; İstanbul'dan Ankara'ya karayolu ile kokain getirileceği yönünde bilgi edindi.

GİŞELERDE NEFES KESEN OPERASYON

Elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin bulunduğu araç Kahramankazan ilçesi, Akıncılar Uygulama Noktasında durduruldu. Araç içerisinde narkotik arama köpeği beraberinde yapılan arama sonucunda; 2 kilo 279 gram kokain ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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Ankara'da uyuşturucuya geçit yok
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