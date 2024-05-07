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Giriş Tarihi: 7.5.2024 13:01

Ankara’da vahşet: 15 yaşındaki çocuk ablasını sırtından bıçakladı!

Ankara’da 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. ile tartıştı. Sırtından bıçaklanan B.S.İ. kurtarılamadı.

İHA
Ankara’da vahşet: 15 yaşındaki çocuk ablasını sırtından bıçakladı!

Olay, 26 Nisan günü Altındağ ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551. Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. (16) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ., ablasını sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara’da vahşet: 15 yaşındaki çocuk ablasını sırtından bıçakladı!
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