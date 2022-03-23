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Giriş Tarihi: 23.3.2022 17:08 Son Güncelleme: 23.3.2022 17:18

Ankara'da vahşet: Katil kuzeni çıktı!

DHA
Ankara’da vahşet: Katil kuzeni çıktı!

Ankara'da, yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunan Şükrü Kelekli'yi (40), kuzeni Özgür Taylan Doğan'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından otomobille Afyonkarahisar'a kaçan Doğan, yakalanarak gözaltına aldı.

Altındağ Ulucanlar Caddesi'nde dün gece yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemede ölen kişinin Şükrü Kelekli olduğu belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kelekli'nin bir araçtan yol kenarına atıldığını saptadı. Bunun üzerine takibe alanın aracın Afyonkarahisar'a gittiği belirlendi. Afyonkarahisar'a giden ekipler, aracı kullanan Özgür Taylan Doğan'ı yakaladı. Kelekli'nin kuzeni olduğu ortaya çıkan Doğan'ın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Doğan, sorgulanmak üzere Ankara'ya getirildi.

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Ankara'da vahşet: Katil kuzeni çıktı!
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