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Giriş Tarihi: 22.9.2022 22:51 Son Güncelleme: 22.9.2022 22:52

Ankara'da vahşi cinayet! Eniştesini kaldırım taşıyla öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eniştesi Murat Dadaş'ı başına kaldırım taşı ile vurarak öldüren Emre Görücü, tutuklandı. Görücü'nün, ifadesinde, "Ablamla arası kötü olduğu için kavga ettik" dediği öğrenildi

DHA
Ankara’da vahşi cinayet! Eniştesini kaldırım taşıyla öldürdü

Olay, dün sabah Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Emre Görücü ile eniştesi Murat Dadaş arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Görücü, yolda bulunan kaldırım taşı ile eniştesinin başına vurdu. Hastaneye kaldırılan Murat Dadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Murat Dadaş'ın cenazesi, Pursaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Emre Görücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Ablamla arası kötü olduğu için kavga ettik" diyen Görücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Ankara'da vahşi cinayet! Eniştesini kaldırım taşıyla öldürdü
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