Ankara’da Viranşehir Belediyesi tanıtım standına yoğun ilgi

Festivalde yoğun ilgi gören Viranşehir Belediyesi standı, ziyaretçilerin akınına uğradı.

Viranşehir Belediyesi standını, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkanları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat,Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaş,Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kişi ziyaret etti.

Misafirleri tek tek karşılayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, konuklara gençlere yönelik ilçede yapılan ve yapılacak projelerin anlattı. Ziyaretçilerle yakından ilgilenen Başkan Ekinci,misafirlere yöresel lezzet ikramında da bulundu.Festivalin çok olumlu geçtiğini belirten Ekinci, Vatandaşları Ankara Millet Bahçesinde açtıkları tanıtım standına davet etti.Viranşehir Belediyesi tanıtım standı, ziyaretçilerin yanı sıra ulusal basınında ilgi odağı oldu.

Bir çok ulusal kanal Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile röportaj gerçekleştirdi. Başkan Ekinci, röportajlarda Viranşehir'de geçenlere yönelik yaptıkları projeleri anlattı.

16 Kasım'da başlayan Festival, 21 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.