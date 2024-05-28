Ankara’da yamaç paraşütü kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntü ortaya çıktı

Kaza, önceki gün öğle saatlerinde Ayaş ilçesindeki tepede meydana geldi. Paraşüt eğitmeni olan Ercan Gündoğdu, beraberinde Anıl Berkay Saygılı (24) ile birlikte havalandı. Ercan Gündoğdu'nun paraşütü, diğer pilot Seda Ersöz'ün (31) paraşütü ile kalkıştan bir süre sonra havada çarpıştı. İpleri birbirine dolanan paraşütler, denge kaybı yaşayarak yere düştü.



Pilotlardan Gündoğdu, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Anıl Berkay Saygılı ile diğer paraşütteki Seda Ersöz yaralandı. Saygılı ve Ersöz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Saygılı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Gündoğdu'nun cenazesi dün memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada kaza anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde iki paraşütün havada çarpışarak, yere düştüğü görüldü. Ercan Gündoğdu'nun, çarpışmadan sonra yedek paraşütünü açtığı da görüntüde yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.