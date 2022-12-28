Ankara’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik Altındağ ve Keçiören ilçelerinde belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE İÇKİLER ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik birimlerinin ikamet, işyeri ve depo da yaptıkları aramalarda; 361 şişe sahte alkollü içki, 250 litre etil alkol, 90 adet yabancı menşei alkollü içki, 545 adet alkollü içki etiketi, 255 adet sahte TAPDK bandrolü, 1 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.