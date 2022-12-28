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Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:59

Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Yeni yıla sayılı günler kala kaçakçılık ekipleri 'içki' operasyonu düzenlendi. Piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese operasyon gerçekleşti. Operasyonda 361 adet sahte içki ile 250 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik Altındağ ve Keçiören ilçelerinde belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE İÇKİLER ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik birimlerinin ikamet, işyeri ve depo da yaptıkları aramalarda; 361 şişe sahte alkollü içki, 250 litre etil alkol, 90 adet yabancı menşei alkollü içki, 545 adet alkollü içki etiketi, 255 adet sahte TAPDK bandrolü, 1 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
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