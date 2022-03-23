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Giriş Tarihi: 23.3.2022 03:55

Ankara'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

AA
Ankara’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bıçaklanmış halde yol kenarına atılmış erkek cesedi bulundu. Bıçaklanarak öldürülen kişinin bir araçtan yol kenarına atıldığı belirlendi

Edinilen bilgiye göre, Altındağ'a bağlı Ulucanlar Caddesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı hattını aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin göğsünden bıçaklandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada ölen kişinin Şükrü Kelekli (40) olduğunu ve bir araçtan yol kenarına atıldığını tespit etti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ankara'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
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