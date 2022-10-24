Ankara’da yol verme kavgasında öldürülen 2 kardeşin cenazesi Tokat’a gönderildi

Olay, dün Mamak Bayındır Mahallesi Hamurcuk mevkinde meydana geldi. Akyurt ilçesinde oturan Ahmet ve Hacı Sırakaya kardeşler, Mamak'taki çeşmeden su doldurmak için otomobille yola çıktı. Yolda, Sırakaya kardeşler ile traktör sürücüsü Süleyman K. arasında yol verme tartışması çıktı. Süleyman K., tartışma sırasında traktörde bulunan tabancayı çıkarıp, Sırakaya kardeşlere ateş etti. Kurşunlardan biri de Süleyman K.'nin yanında bulunan torunu Teyfik K.'nın (17) bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Ahmet ve Hacı Sırakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Teyfik K. ise hastaneye kaldırıldı. Süleyman K. olayın ardından gözaltına alındı.



'YOL VERME TARTIŞMASINA GİRİYORLAR'

Ahmet ve Hacı Sırakaya kardeşlerin cenazeleri, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Sırakaya kardeşlerin çocukları ve kardeşleri gözyaşlarına boğulurken, akrabaları onları teskin etmeye çalıştı. İki kardeşin akrabası Ümit Lütfü Boztepe, Ahmet ve Hacı Sırakaya'nın su doldurmaya giderken olayın yaşandığını belirterek, "Yolda bir traktördekilerle yol verme tartışmasına giriyorlar. Daha sonra ayrıldıklarında ve herkes yoluna giderken katil zanlısı şahıs traktörün altındaki silahını gidip alıyor ve ateş ediyor. O ettiği ateş sonrasında da torununu vuruyor. Torununu bacağından vurduktan sonrada, 2 kardeşe ateş ediyor. Ahmet emniyet emeklisiydi. Hacı ise özel bir şirkette çalışıyordu" dedi.

Sırakaya kardeşlerin cenazesi, toprağa verilmek üzere Tokat'ın Reşadiye ilçesine götürüldü.