Ankara’da zincirleme kaza: 21 yaralı

Gölbaşı'ndan Ankara istikametine giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen tır, Çevre Yolu Tulumtaş mevkiinde önünde seyreden otomobile çarptı.

Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan panelvan minibüs de tıra arkadan çarparak yol kenarına savruldu.

Kazada minibüsteki çok sayıda yabancı uyruklu ile otomobildeki bazı kişiler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler minibüste sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Bu kişilerin de aralarında bulunduğu kazada yaralanan 21 kişi ambulanslarla Gölbaşı ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.