Giriş Tarihi: 23.9.2025 13:02 Son Güncelleme: 23.9.2025 13:21

Ankara'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Olay, sabah 10 sıralarında Etimesgut ilçesi, Şehit Murat Üçöz Alt Geçidi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri kaza sonucunda hasarlı araçları olay yerinden kaldırdı ve temizleme işlemlerine başladı.

