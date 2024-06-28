Ankara’daki ameliyat Mısır’dan izlendi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi İnme Merkezi'nde 73 yaşındaki felçli kadın hastaya, kapalı yöntemle kasık bölgesinden girilerek yapılan beyin cerrahi operasyonunu, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan 450 doktor canlı yayında eşzamanlı izledi. Kahire'deki Ain Shams Üniversitesi'nce 25-27 Haziran'da düzenlenen uluslararası Nöroloji Kongresi'ne Türkiye'den beyin ve sinir cerrahisi uzmanları da önemli katkılar sundu, güncel cerrahi yöntemleri canlı yayınlanan ameliyatlarla uzmanlara anlattı.Bu kapsamda 3 günde 3 ameliyat gerçekleştiren Etlik Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Erhan Türkoğlu öncülüğündeki ekip, son olarak 73 yaşındaki, sürekli inme atakları geçiren felçli kadın hastanın beynine, kapalı yöntemle kasık bölgesinden girerek stent taktı. Prof. Dr. Türkoğlu "Mısır ve komşu ülkelerden yaklaşık 450 uzmanın katılımıyla kurs ağırlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi. Bizden de Etlik Şehir Hastanesi İnme Merkezi'nde hastalara gerçekleştireceğimiz tedavi yöntemlerini canlı yayında sunmamızı istediler. Kendilerine bu desteği sağladık, bu katılımdan da mutluluk ve onur duyduk" dedi.