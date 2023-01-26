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Giriş Tarihi: 26.1.2023 19:35

Ankara'daki çöp ev şoke etmişti: Ekipler daireyi temizledi! Kilolarca çıkarıldı...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, çöp eve dönen bir apartman dairesi, belediye ekiplerince temizlendi. Apartman dairesinden kilolarca çöp yığını çıkarıldı.

DHA
Ankara’daki çöp ev şoke etmişti: Ekipler daireyi temizledi! Kilolarca çıkarıldı...

Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katında tek başına yaşayan Ö.S.'nin evi, çöp eve dönüştüğü tespit edildi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Ö.S.'nin tedavi için AMATEM'e gitmesin ardından ev sahibi yetkililere haber verdi.

Polatlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede tüm odalarda çöp yığınlarıyla karşılaştı. Uzun süredir bekleyen çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarını temizleyen Polatlı Belediyesi ekipleri evden kilolarca çöp çıkardı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

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Ankara'daki çöp ev şoke etmişti: Ekipler daireyi temizledi! Kilolarca çıkarıldı...
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