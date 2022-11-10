Ankara’daki dehşet evinde 5 ceset bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, gelen ihbarları değerlendiren polis ekipleri, dün akşam gittikleri evde kan donduran bir katliamı ortaya çıkardı. Dehşet evinde bıçaklanarak öldürülmüş 5 Afganistanlı erkeğin cesedini bulan polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde yaşayan Afganistanlı 5 kişiden haber alamayan aileleri ve yakınları polise ihbarda bulundu. Belirtilen adrese dün saat 19.30 sıralarında giden ve içeriden ağır kokular geldiğini farkeden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri binanın 2'nci katındaki evde 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Evde yapılan araştırmada bir kişinin cesedi de elleri arkadan bağlanmış şekilde bazanın içinde bulundu.Bunun üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı, binanın bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Savcısı eşliğinde ev ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan ilk incelemede hepsi erkek olan 5 kişinin yaklaşık 1 hafta önce bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Afganistan uyruklu 5 kişinin, kimliklerinin belirlenmesi ve olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken evde bulunan cesetler, polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.