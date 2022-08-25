Ankara’daki durak kazasında polis memuru ve eşi hayatını kaybetti

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Adnan Sevinç kontrolündeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Meydana gelen kazada, durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralanırken, yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görevli polis memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. görev yaptığı, eşinin ise ev kadını olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, otobüs durağına çarpan arabanın sürücüsü Adnan Sevinç gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Yaşanan olay sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Soylu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ankara'da, evinin önünde geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden TBMM'de görevli Kahraman Polisimiz Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Hanıma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah"