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Giriş Tarihi: 4.3.2022 09:27

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı!

DHA
Ankara’daki FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturmada, 9'u kamu görevlisi, 1'i özel sektör çalışanı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7'si görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 1'i ihraç 9 kamu görevlisi (5 müfettiş, 2 iç denetçi, 1 uzman, 1 müdür yardımcısı) ile 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı!
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