Ankara’daki kazada 2 kişi ölmüştü: Sürücü ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Üniversite öğrencisi Sadık Mert Mermer'in, 2,37 promil alkollü olduğu belirtildi. Mermer'in 2 yıl önce de alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulduğu ve 1 ay 20 gün hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Mermer'in, yine alkollü araç kullanırken başka bir trafik kazasına karıştığı bildirildi. Ehliyetinin geri verilmesinin ardından Mermer'in yine alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandığı ve tekrar ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da ehliyetinin olmadığı ifade edildi.