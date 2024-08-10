Ankara’daki kazada hayatını kaybeden 5 kişi Ağrı’da toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Öz Ağrı Seç Turizm'e ait yolcu otobüsü, E-90 kara yolunun Olukpınar köyü mevkiinde üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Feci kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden otobüs sürücüsü Çetin Karayel ile Dilan Bayar ve Ozan Bayar'ın cenazeleri, Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Fezile Baydar ile Suna Yaşar'ın cenazeleri ise Diyadin ilçesinde ağıtlar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. İlçelerde düzenlenen törenlere çok sayıda vatandaş katılarak ailelere başsağlığı diledi.