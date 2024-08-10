Haberler Yaşam Haberleri Ankara'daki kazada hayatını kaybeden 5 kişi Ağrı'da toprağa verildi
Giriş Tarihi: 10.8.2024 18:07 Son Güncelleme: 10.8.2024 19:05

Ankara'daki kazada hayatını kaybeden 5 kişi Ağrı'da toprağa verildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi, memleketleri Ağrı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ankara’daki kazada hayatını kaybeden 5 kişi Ağrı’da toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Öz Ağrı Seç Turizm'e ait yolcu otobüsü, E-90 kara yolunun Olukpınar köyü mevkiinde üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Feci kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden otobüs sürücüsü Çetin Karayel ile Dilan Bayar ve Ozan Bayar'ın cenazeleri, Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Fezile Baydar ile Suna Yaşar'ın cenazeleri ise Diyadin ilçesinde ağıtlar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. İlçelerde düzenlenen törenlere çok sayıda vatandaş katılarak ailelere başsağlığı diledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'daki kazada hayatını kaybeden 5 kişi Ağrı'da toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA