Ankara’daki otobüs kazası sonrası 2 yaralı entübe edildi, 7 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsünün Ankara'da kaza yapmasının ardından 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yaralanan yolcular, olay yerine gelen ambulanslarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine sevk edilerek, tedavi altına alındı.Edinilen bilgilere göre, kazada yaralanan 2 yaralı entübe edilirken, 7 yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. 17 yaralının tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, 2 yaralının tedavisinin ise hastane servisinde devam ettiği belirtildi.