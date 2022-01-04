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Giriş Tarihi: 4.1.2022 11:32

Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 6 gözaltı kararı

AA
Ankara’daki tefecilik soruşturmasında 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında çoğunluğu taksici olduğu belirlenen 57 müşteki ve 5 bilgi sahibine yönelik tefecilik suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltı kararının, tefecilik suçunu içeren 57 olayla ilgili şüpheliler S.S.E., O.Ç, A.U, A.C., A.B. ve K.T'ye ait 6 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta suç unsurlarının tespitine yönelik alındığı bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 6 gözaltı kararı
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