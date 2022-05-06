Ankara’daki vahşette sıcak gelişme: Dilek Ceylan’ı öldürmüştü!

Eşinden 2 yıl önce boşanan Dilek Ceylan (32) 2 çocuğuyla birlikte Keçiören İlçesi'nde yaşayan annesinin yanına yerleşti. Ceylan, bir süre sonra İdris Nesim(38) ile nişanlandı. Aralarındaki yaşanan İdris Nesim, ayrılmak isteyen nişanlısı Dilek Ceylan ile konuşmak için evine gitti. Nesim, odada konuşurken çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayı çıkarıp, Dilek Ceylan'a 2 el ateş ederek, kaçtı. Evde bulunan annesi Handan Çelebi'nin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dilek Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilek Ceylan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

127 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği kaçan İdris Nesim'i yakalamak için özel ekip kurdu. Olayın ardından telefonunu kapatan Nesim'in yerini tespit edebilmek için görüşme ihtimali olan 127 kişinin ifadesine başvuruldu. Nesim'in gidebileceği yerler tek tek tespit eden polis, yapılan çalışmalar sonucunda İdris Nesim'i saklandığı Keçiören Yayla Mahallesi'ndeki evde olduğunu tespit etti. Nesim, eve düzenlenen baskın sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İdris Nesim'in emniyetteki işlemleri sürüyor.