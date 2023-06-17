Ankara’daki zehirlenme olayında binayı ilaçlayan baba ve üvey oğlun ifadeleri ortaya çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir binanın tarım ilacı ile ilaçlanmasının ardından Türkan Sabancılar ve kızı Elif Sude Sabancılar hayatını kaybetti, 10 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında binayı ilaçlayan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. gözaltına alındı. İfadeye çağırılan ve ilaçların satın alındığı dükkanın işletmecisi olan iki kişi ile yabancı uyruklu bir kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İlaçlamada alüminyum fosfat kullanıldığı ancak söz konusu maddenin bina ilaçlaması için uygun olmadığı öğrenilirken, hastaneye kaldırılan 10 kişiden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.Ç ve B.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. B.A., ifadesinde, babasına araç temin ettiğini, ilaçlama faaliyetinde bulunmadığını söyledi. İ.Ç. ise binada çok sayıda tahta kurusu bulunması nedeniyle alüminyum fosfat aldığını, daha önce ziraat mühendisler eşliğinde kullandığını ve eve uyguladığını kaydederek, "3 gün süreyle evin kullanılmaması gerektiğini söyledim. Olay nedeniyle pişmanım, ben ölen şahısların ölümlerinin ilaç nedeniyle olduğuna inanmıyorum. Her yer izole ettim, hiçbir şekilde ilacın sızacağı bir alan yoktu" dedi. Nöbetçi hakimlik İ.Ç. ve B.A.'nın, 'Taksirler ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanmasına karar verdi.