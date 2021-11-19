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Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:30 Son Güncelleme: 19.11.2021 11:32

Ankara'dan 3 yıl önce çalınan araba, Kocaeli’nde bulundu

ABBAS ÇAKAR
Ankara’dan 3 yıl önce çalınan araba, Kocaeli’nde bulundu

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi Gökdere Köyü’nde ikamet eden ve 3 yıl önce Ankara’da bir akraba ziyaretine gittiği esnada aracı çalınan emekli öğretmen Hasan Erdoğan, 3 yıl sonra Kocaeli Emniyetinden gelen telefon ile aracına kavuştu.

Yozgat'tan Ankara'ya bir akrabasını ziyarete giden emekli öğretmen Hasan Erdoğan'ın, kendisine ait olan aracı çalındı. Erdoğan, durumu fark ettikten sonra polise şikâyette bulundu. Ancak hırsızlı olayı ile ilgili herhangi bir ize rastlanmadı. Aradan geçen zaman zarfında, aracından ümidini tamamen kesen Erdoğan, önceki gün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden aranıp, çalınan aracının bulunduğunu öğrenince önce şaşırdı sonrada sevince boğuldu.

İNANAMADIM

Büyük şaşkınlık ve sevinci birarada yaşadığını söyleyen Hasan Erdoğan, 'Ben araçtan ümidimi kesmiştim. Artık bulunmaz diye düşünüyordum. Geçen bana Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'den bir telefon geldi, 'Çalınan aracınız bulundu. Gelin aracınızı teslim alın' denildi. Şaşırdım. İlk önce inanamadım. Belirtilen zamanda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne geldim. Yapılan resmi işlemlerden sonra aracımı teslim aldım." dedi.

TEŞEKKÜR EDERİM

Hasan Erdoğan, emniyet güçlerine teşekkür ettiğini belirterek, 'Emniyet güçlerinde ki memurlar; aracımı bana teslim ettiler. Anlattıklarına göre, çok titiz bir çalışma sonucu aracım bulunmuş. Gördüm ki; devletimiz her daim çalışıyor. Çalışmalarını anlattıkları zaman inanın çok mutlu oldum. Bu aracımın bulunmasını sağlayan Emniyet güçlerimize ve özellikle Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ki memurlara teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

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Ankara'dan 3 yıl önce çalınan araba, Kocaeli’nde bulundu
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