Antalya’ya oğlunu görmeye gelen baba kazada öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru sürücü Erdem Söyler yaralanırken, babası İbrahim Söyler (68) ise hayatını kaybetti. Kazada ölen babanın Ankara'dan oğlunu görmek için geldiği otogar çıkışında kazada ölmesi herkesi ağlattı. Kaza sonrası kaçan diğer sürücü G.K. polis ekiplerince her yerde aranıyor. Polisi alarma geçiren kaza, saat 04.00 sıralarında, Orta Mahalle Gedik kavşağındaki ışıklarda meydana geldi.
Polis memuru Erdem Söyler, Ankara'dan otobüsle gelen babası İbrahim Söyler'i karlıyıp birlikte eve dönüşe geçtiler. Erdem Söyler'in kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Erdem Söyler ile babası İbrahim Söyler'in bulunduğu otomobil, alev aldı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki alevler, itfaiyecilerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekibi ise İbrahim Söyler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Korkunç kazanın ardından yaralı Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erdem Söyler de Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Söyler'in kaburgasında ve sağ kolunun kırıldığı, iç organlarından zedelenmeler olduğu öğrenildi. Eşinin öldüğünü ve oğlunun yaralandığı öğrenen anne Zeynep Söyler, "Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Eşim otobüsle Ankara'dan geldi. Oğlum otogardan alıp eve gelevekti" diye konuştu.
CENAZESİ ADANA'YA GÖNDERİYECEK
Kazada hayatını kaybeden Devlet Su İşleri'nden emekli İbrahim Söyler'in cenazesinin memleketi Adana'ya gönderileceği öğrenildi. Söyler'in daha önce de bir oğlunu kalp krizinden kaybettiği kaydedildi. Öte yandan kazadan sonra kaçtığı belirlenen otomobilin sürücüsü G.K.'nin yakalanması için polis, çalışma başlattı. G.K.'nin de kaburgalarını kırık olduğu polise yakalanmamak için hastaneye gitmediği kaydedildi.