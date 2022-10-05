Antalya’ya oğlunu görmeye gelen baba kazada öldü

HASTANEYE KALDIRILDI

Korkunç kazanın ardından yaralı Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erdem Söyler de Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Söyler'in kaburgasında ve sağ kolunun kırıldığı, iç organlarından zedelenmeler olduğu öğrenildi. Eşinin öldüğünü ve oğlunun yaralandığı öğrenen anne Zeynep Söyler, "Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Eşim otobüsle Ankara'dan geldi. Oğlum otogardan alıp eve gelevekti" diye konuştu.