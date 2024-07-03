Ankara’dan Antalya’ya tatile gelen emekli polis memuru denizde boğuldu

Ankara'dan ailesiyle birlikte tatile gelen Şan, 2 Temmuz Salı günü akşam eşi, oğlu ve torunlarıyla birlikte denize kenarına gitti. Burada serinlemek için sığ suda beline kadar denize girdi. Sol kolu omzundan kırık olan babası Ömer Şan'ı hareketsiz gören oğlu Mehmet Şan koşarak yanına gitti. Hemen kıyıya çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Şan'A uzun süre kalp masajı yaptı.Daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak kurtarılamadı. Acı olay karşısında ilesi gözyaşlarına boğuldu. Babasının sol kolunun kırık olduğunu beline kadar suya girdiğini belirten oğul Mehmet Şan, "Babam daha önce Finike ilçesinde 7 yıl görev yapmıştı. Buraya aile dostlarımızı görmeye gelmiştik. Maalesef bu acı olayı yaşadık" diye konuştu.

8 DÖNEM BAŞBAKAN BAKAN KORUMALIĞI YAPTI

Oğul Mehmet Şan, emekli polis memuru Ömer Şan'ın eski başbakan Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve birçok bakanın korumalığını yaptığını söyledi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi. Oğul Mehmet Şan, babasını 4 Temmuz Perşembe günü Sincan ilçesi Çimşit Mezarlığı'nda toprağa vereceklerini söyledi.