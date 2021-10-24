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Giriş Tarihi: 24.10.2021 04:13 Son Güncelleme: 24.10.2021 04:17

Ankara’dan çalınan minibüs Sakarya’da bulundu

İHA
Ankara’dan çalınan minibüs Sakarya’da bulundu

Ankara’da bir fırının önünden çalınan minibüs, Sakarya’da bulundu. Hırsızlığı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve yaşları 18’in altında olan 3 çocuk polis ekiplerince yakalandı

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.A.'nın, saat 06.00 sıralarında fırının önünde, anahtarı üzerinde bıraktığı kamyonet çalındı. Durumun ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde çalınan minibüsün Sakarya il sınırları içerisinde olduğu belirlendi. Minibüsü takibe alan polis ekipleri, D-100 Karayolu Arifiye ilçesi dörtyol mevkiinde durdurdu.

Kamyonette bulunan, yaşları 18'den küçük 3 çocuk, yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken kamyonet ise sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Ankara’dan çalınan minibüs Sakarya’da bulundu
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