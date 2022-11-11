Ankaragücü Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Ankaragücü Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. Haftasında Ankaragücü deplasmanında sahaya çıkıyor. Zorlu mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak "Ankaragücü Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Süper Lig, Ankaragücü - Trabzonspor maçı canlı yayın izle linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;
ANKARAGÜCÜ XI: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Ali Sowe.
TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Bartra, Hugo, Eren, Larsen, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Gomez.