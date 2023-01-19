Ankara’nın azılı hırsızları yakayı ele verdi: 50 yıl 8 ay hapsi bulunan hırsız gizli bölmeden çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 ayrı evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve 198 farklı kamera görüntüsünü incelemeye aldı.
HIRSIZ GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI
Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.V.,S.K.,E.A. ve N.M. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı.
KILIK DEĞİŞTİRDİLER
Şüphelilerin hırsızlık yapacakları bölgenin yaşam tarzına göre kıyafet seçip, kiralık ev arama ya da misafir bahanesiyle binalara gelip, özellikle kilitli olmayan dairelere kapı dili düşürmek suretiyle girdikleri, para, ziynet, silah gibi değerli eşyaları çaldıkları, girdikleri 14 evden 792 bin 507 Türk lirası mağdurları maddi zarara uğrattıkları tespit edildi.
HER BİRİ SUÇ MAKİNASI
Şüpheli şahısların tamamına yakını evden hırsızlık olmak üzere, S.V.'nin 101, S.K.'nun 59, G.M'nin 17, N.M.'nin 15, E.A.'nun 11 olmak üzere toplamda 203 suç kayıtlarının olduğu ayrıca S.K.'nun 50 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, G.M.'nin 2 hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
Hırsızlar adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.