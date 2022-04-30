Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu





SUÇ ÖRGÜTÜ SERT KAYAYA ÇARPTI

Suç örgütü lideri Özlem D.'nin talimatıyla Ankara başta olmak üzere Eskişehir ve Konya illerinde örgüt yöneticisi andoritçi A.E.V. vasıtasıyla internet üzerinden kurdukları ya da kurulmuş arkadaşlık sitelerine 2 kadını kayıt yapıldı. Suç örgütü üyeleri, siteler üzerinden tanıştıkları kişilerle internet tabanlı uygulamalar üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Kadınlar iki koruma ile birlikte belirlenen konuma gittiklerinde müşteriden önce para talep etti. Müşteriden parayı alan kadınlar arabada bir şey unuttuklarını bahane ederek korumalarla birlikte kaçarak müşterileri bu şekilde dolandırdıkları ortaya çıktı. Aynı yöntem bu sefer sert kayaya çarptı. Kadınlar anlaştıkları müşteriden parayı alıp kaçarken müşteri yanında getirdiği silah ile korumanın bacağına ateş açarak yaraladı.