Ankara’nın ilk AB patentli ürünü Ayaş Domatesi 1. yaşını kutladı



Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Ayaş Domatesini bilmeyen yoktur. Ama aynı zamanda da çiftçimizin üretmesini, ürettiğini karşılığına almasını sağlayacak adımları atacağız. Bu anlamda da kimsenin buna şüphesi olmasın. Ben Ayaş'ın çok daha köklü birçok anlamdaki değerini yerine getirmesi adına atılan bu adımı çok önemli görüyorum.''

Ayaş Ziraat Odası Başkanı Erdinç Polatateş, ''Ayaş Domatesimiz Avrupa Birliği tarafından tescillenerek uluslararası pazarda yerini almıştır. Yöresel ürünlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına aldığımız tesciller sayesinde çiftçilerimiz hem daha kaliteli ürün elde edecekler hem de pazar payını arttıracaklardır. Bu sene tek çeşite düşürdüğümüz Ayaş Domatesimizin tohumunu önümüzdeki yıllarda çiftçilerimizle buluşturacağımızın müjdesini vermek isterim.'' Şeklinde konuştu.