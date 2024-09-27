Ankara’nın ilk AB patentli ürünü Ayaş Domatesi 1. yaşını kutladı

2022 yılında Ayaş Ziraat Odası'nın başvurusu üzerine ülkemizde coğrafi işaret tescili yapılan ve 2023 yılının Eylül ayında AB Coğrafi işaret tescili alarak Ankara'nın ilk AB coğrafi işaret tescilli ürünü olan Ayaş Domatesi için tescilin birinci yılında farkındalık toplantısı düzenlendi. Toplantıda bölge çiftçisinin sıkıntılarının yanı sıra Ayaş Domatesine ulaşımın kolaylaştırılması, tohum saflaştırma ve üretimin arttırılması konuları ele alındı. Ayaş Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıya bölge çiftçileri, muhtarlar, akademisyenler, Ayaş Kaymakamı, Ayaş Belediye Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da katıldı.
''GIDA GÜVENLİĞİ NOKTASINDA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ''
Tarımın siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Erdoğan, Ankara çiftçisini her zaman desteklediklerini belirtti. Erdoğan ayrıca,''Gıda meselesi en önemli meselemiz. Yani dünyada çünkü çok büyük savaşlar var. Biz de şahidiz. Şimdi katil İsrail Lübnan'ı bombalıyor. İsrail'in en büyük savaş malzemelerinden biri de gıdadır. Çok büyük çalışmalar yapılıyor tohum üzerine ve milletleri sömürüyor. İsrail birçok anlamda büyük zulümler yapıyor. Tabii biz bunun önemini de bilerek çok önemli işler yaptık. Gıda güvenliği noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin hakikaten uluslararası akreditasyon olsun, ürünlerinin çok daha iyi şekilde uluslararası piyasaya satılması olsun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha nicelerini inşallah hep beraber adımlarını atacağız. Güçlü, kendine güvenen Türkiye olarak tedbirlerimizi alacağız. Bilimsel çalışmalarımızı yapacağız.
Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Ayaş Domatesini bilmeyen yoktur. Ama aynı zamanda da çiftçimizin üretmesini, ürettiğini karşılığına almasını sağlayacak adımları atacağız. Bu anlamda da kimsenin buna şüphesi olmasın. Ben Ayaş'ın çok daha köklü birçok anlamdaki değerini yerine getirmesi adına atılan bu adımı çok önemli görüyorum.''
Ayaş Ziraat Odası Başkanı Erdinç Polatateş, ''Ayaş Domatesimiz Avrupa Birliği tarafından tescillenerek uluslararası pazarda yerini almıştır. Yöresel ürünlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına aldığımız tesciller sayesinde çiftçilerimiz hem daha kaliteli ürün elde edecekler hem de pazar payını arttıracaklardır. Bu sene tek çeşite düşürdüğümüz Ayaş Domatesimizin tohumunu önümüzdeki yıllarda çiftçilerimizle buluşturacağımızın müjdesini vermek isterim.'' Şeklinde konuştu.
''NORMAL DOMATESTE 4 OLAN KURU MADDE ORANI AYAŞ DOMATESİNDE 5.97. BU ÇOK ÖZEL BİR DURUM''
Gıda Mühendisi Prof. Dr. Nevzat Artık, ''Ayaş Domatesinin analizlerini yaptığımda domatesteki kuru maddenin maksimum seviyede olduğunu gördüm. Normal domateste 4 olan kuru madde oranı Ayaş Domatesinde 5.97. Bu çok özel bir durum. Yüksek seviyede A vitamini içermektedir. Bu sonuçlardan sonra AB tescili için başvurduk. Yetkililerimiz sağolsunlar çok emek verdiler. Sonunda Ankaramızın ilk AB tescilli ürününü ortaya çıkartmış olduk. Ayaş Domatesinin yanında potansiyel olarak Ayaş Dutu ve Erkeş Pastırması da Ayaş için potansiyel birer coğrafi işaret tescili demektir. Bunlar üzerinde de çalışmalar yapmamız gerekiyor. Devletimizin gıda güvenliği noktasında politikaları devam etmeli.''