Haberler Yaşam Haberleri En Güzel 10 Kasım şiirleri 2021: 83. Yıldönümünde 2,3,4,5 kıtalık, kısa, uzun, anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ile ilgili şiirleri burada...
Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:06 Son Güncelleme: 10.11.2021 11:06

En Güzel 10 Kasım şiirleri 2021: 83. Yıldönümünde 2,3,4,5 kıtalık, kısa, uzun, anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ile ilgili şiirleri burada...

En Güzel 10 Kasım şiirleri 2021: 83. Yıldönümünde 2,3,4,5 kıtalık, kısa, uzun, anlamlı 10 Kasım Atatürk’ü anma günü ile ilgili şiirleri burada...

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. Ölüm yıldönümünde 10 Kasım şiirleri de araştırma konusu haline geldi. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri çeşitli etkinlik ve törenlerde okumak aracılığı ile konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Ulu önderin aramızdan bedenen ayrılışının üzerine birçok şair, bu durum karşısında duyulan üzüntü, özlem ve minneti dizelere dökmüştür. 2,3,4,5 kıtalık en güzel, kısa, uzun ve anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ile ilgili şiirlerini sizler için derledik. İşte 10 Kasım şiirleri ve tüm detaylar...

10 Kasım şiirleri bugün sabah saatleriyle beraber araştırma konusu haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. Ölüm yıldönümü çeşitli etkinlik ve törenlerle beraber sosyal medya paylaşımlarıyla da bugünün anlam ve önemi ön plana çıkartılıyor. 2,3,4,5 kıtalık en güzel, kısa, uzun ve anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ile ilgili şiirlerini bu başlık altında sizler için derledik. İşte ulu önderin ölümü sonrası kağıda dökülen en güzel 10 Kasım şiirleri ve detaylar...

10 Kasım şiirleri! En güzel yeni 2017 10 Kasım şiirleri

Atatürk

Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

10 Kasım şiirleri! En güzel anlamlı 10 Kasım şiirleri

Büyük Atatürk'e

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.


Birkan SOYLU

10 Kasım şiirleri! En güzel anlamlı 10 Kasım şiirleri

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

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En Güzel 10 Kasım şiirleri 2021: 83. Yıldönümünde 2,3,4,5 kıtalık, kısa, uzun, anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ile ilgili şiirleri burada...
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