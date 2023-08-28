Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer? Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer, Aynı Gün Sonuçlanır Mı?

Anlaşmalı boşanma davaları ile çekişmeli boşanma davalarında izlenecek yol biraz farklıdır. Bu farklılık davanın sonuçlanması ile de ilgilidir. Anlaşmalı boşanma davalarının sonuçlanma süresi çok daha kısadır. Çekişmeli boşanma davaları, adından da anlaşılacağı gibi taraflardan birinin boşanmayı istemediği davalardır. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer, aynı gün sonuçlanır mı soruları bu anlamda yönlendirici olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları, boşanmak isteyen karı kocanın ikisinin de boşanmayı istediği davalardır. Söz konusu davalarda taraflar bir anlaşma ile boşanma protokolü imzalar ve bunu aile mahkemesine sunarlar. Boşanma protokolünün mahkeme önünde teyit edilmesi ile boşanma gerçekleşmiş olur. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle ilk duruşmada sonuçlanır. Nadiren de olsa bu mahkemelerin 2-3 duruşma sürdüğü de görülür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer, Aynı Gün Sonuçlanır Mı?

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle mahkemenin verdiği ilk duruşma gününde sonuçlanır. İlk duruşma günü, mahkemeye davanın açıldığı gün verilir. Mahkemenin ilk duruşma günü 15 gün sonraya verilebileceği gibi 3 ay sonraya da verilebilir.

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle 1-3 ay arasında sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davaları ise 3-5 yıl sürebilir. Çekişmeli boşanma davalarında iki taraftan birisi boşanmayı istemez ya da boşanma için belli şartlar sunar. Bu da davanın uzamasına ve bir türlü sonuçlanmamasına neden olur. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle aynı gün sonuçlanır.