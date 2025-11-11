ANLIK SON DEPREMLER 11 KASIM 2025: Balıkesir Sındırgı sallanıyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile deprem mi oldu?

Balıkesir, son günlerde art arda gelen sarsıntılarla gündemde. Özellikle yerin birkaç kilometre derinliğinde meydana gelen ve halk arasında orta ve hafif olarak nitelendirilen bu depremlerin sıklığı, bölge halkının endişesini artırdı. Balıkesir son depremler listesinin kısa sürede uzaması, uzmanların dikkatini bu bölgeye çekti. Üst üste 4.9, 4.1 ve 4 büyüklüğündeki depremler gözleri AFAD ve Kandilli'ye çeviriyor. İşte, son depremler listesi: