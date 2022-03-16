50 güvercini çuvala koyup çaldı

İstanbulBüyükçekmece'de hırsızlıktan bir çok sabıkası olan E.K., çaldığı motosikletle bir eğitim kurumuna gitti. Güvenlik görevlisi M.R.Ç.'yi bıçak zoruyla tehdit edip içeriye giren saldırgan, 25 bin lira değerindeki yiyecek-içecek otomat makinesine zarar vererek içerisindeki paraları aldı. Saldırgan daha sonra terasa çıkarak buradaki "Taklacı" olarak adlandırılan 50 güvercini çuvala koyup kaçtı. Özel eğitimli güvercinlerin maddi değerinin 30 bin lira olduğu belirtildi. Bayrampaşa'da yakalanarak gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.