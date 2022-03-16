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Giriş Tarihi: 17.3.2022

50 güvercini çuvala koyup çaldı

EMİR SOMER EMİR SOMER
50 güvercini çuvala koyup çaldı
İstanbul Büyükçekmece'de hırsızlıktan bir çok sabıkası olan E.K., çaldığı motosikletle bir eğitim kurumuna gitti. Güvenlik görevlisi M.R.Ç.'yi bıçak zoruyla tehdit edip içeriye giren saldırgan, 25 bin lira değerindeki yiyecek-içecek otomat makinesine zarar vererek içerisindeki paraları aldı. Saldırgan daha sonra terasa çıkarak buradaki "Taklacı" olarak adlandırılan 50 güvercini çuvala koyup kaçtı. Özel eğitimli güvercinlerin maddi değerinin 30 bin lira olduğu belirtildi. Bayrampaşa'da yakalanarak gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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50 güvercini çuvala koyup çaldı
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