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Giriş Tarihi: 11.8.2022 11:04 Son Güncelleme: 11.8.2022 11:06

Adana'da yürek sızlatan olay! 3 çocuğunu kebapçıya bırakarak ortadan kayboldu

Adana’da 30 yaşındaki Nurcan K., 3 çocuğunu daha önceden çalıştığı kebapçıya bırakarak ortadan kayboldu. Gözü yaşlı 3 çocuk polis tarafından koruma altına alındı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da yürek sızlatan olay! 3 çocuğunu kebapçıya bırakarak ortadan kayboldu

Adana'da 30 yaşındaki Nurcan K., 3 çocuğunu daha öncenden çalıştığı kebapçıya bırakıp 'Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum' diyerek ortadan kayboldu. Gözü yaşlı 3 çocuk polis tarafından koruma altına alınırken anne ve babaya ulaşılmaya çalışılıyor.

"MERSİN'E GİDİYORUM"

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Nurcan K., Sabahattin D.'den (32) 6 yıl önce boşandı. Mahkeme çiftin D. (12), Y. (10) ve E. (7) adındaki çocukların velayetini anneye verdi. Anne Nurcan K. iddiaya göre; 3 çocuğu daha önceden çalıştığı kebapçı dükkanına getirerek 'Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum' diyerek ortadan kayboldu. Ayrıca anne Nurcan K., kebapçı dükkanı sahibi Şaban Erkek'e ise 'Çocukları babasına bırak' dedi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Çocukların babasını arayan ancak ulaşamayan kebapçı, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis, çocukların anne ve babasına ulaşamadı. Annelerinin ortan kaybolmasıyla korkan çocuklar polisi karşısında görünce ağlamaya başlaması yürekleri sızlattı. Polis, çocukları koruma altına alırken diğer taraftan da aileye ulaşmaya çalıştı. Kebapçı dükkanı sahibi Şaban Erkek, "Bu çocukların anne ve babası ayrılmış. Çocuklar annesinde kalıyor. Çocukları bugün benim yanıma bırakıp, çekip gitti. 'Çocukları babalarına bırak' dedi ancak babaları da telefonu açmıyor. Bende en son polise haber verdim. Babalarına ulaşamadım. Annelerini de aradım onun da telefonu kapalı" diye konuştu.

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Adana'da yürek sızlatan olay! 3 çocuğunu kebapçıya bırakarak ortadan kayboldu
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