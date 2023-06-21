Anne ayı, 2 erkek ayıya karşı koydu

Tunceli'debir anne ayı, 3 yavrusunu, 2 erkek ayıya karşı korudu. Nazımiye ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Düzgün Baba mevkiinde bir anne ayı, alanına giren 2 erkek ayıdan 3 yavrusunu korumak için bölgesini değiştirdi. Zaman zaman erkek ayılara doğru yaklaşarak onları uzaklaştırmaya çalışan anne ayının o anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Uzun süre bölgede kalan 2 erkek ayı daha sonra ormanlık alana giderken anne ayı ve yavruları hiçbir zarar görmedi.