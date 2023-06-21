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Giriş Tarihi: 22.6.2023

Anne ayı, 2 erkek ayıya karşı koydu

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Anne ayı, 2 erkek ayıya karşı koydu
Tunceli'de bir anne ayı, 3 yavrusunu, 2 erkek ayıya karşı korudu. Nazımiye ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Düzgün Baba mevkiinde bir anne ayı, alanına giren 2 erkek ayıdan 3 yavrusunu korumak için bölgesini değiştirdi. Zaman zaman erkek ayılara doğru yaklaşarak onları uzaklaştırmaya çalışan anne ayının o anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Uzun süre bölgede kalan 2 erkek ayı daha sonra ormanlık alana giderken anne ayı ve yavruları hiçbir zarar görmedi.

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Anne ayı, 2 erkek ayıya karşı koydu
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