Anne, baba ve kız aile boyu avukatlar

Afyonkarahısar'da avukat olan çiftin kızlarının da avukatlık yapması görenleri şaşırtıyor. Nureddin (58) ve Fatma Demir (54) çifti, 1993'te yerleştikleri Afyonkarahisar'da avukatlık bürosu açtı. Eşiyle iki yıl birlikte çalıştıktan sonra Afyonkarahisar Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne geçen Fatma Demir, 27 yıldır kurum avukatlığı yapıyor. Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen kızları Tuğba Demir ise anne ve babasının izinden giderek hukuk okuyup 2017'de mezun oldu. 3.5 yıldır babasıyla birlikte çalışan Demir, anne ve babasıyla aynı mesleği yapmanın gururunu yaşıyor. Nureddin Demir, "Kızım hem benim hem de annesinin tecrübelerinden faydalanıyor. Eşimle de kızımla da karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuyor, yardımlaşıyoruz" derken Tuğba Demir ise "Anne ve babamın avukat olması benim için büyük bir şans. Rehber olan ailem sayesinde mesleğe 2-0 önde başladım" diyor.