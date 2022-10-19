Anne, baba ve oğulları kazada öldü

Yurtta dün meydana gelen kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü İmdat Altındişçi (47) ile eşi Necla Altındişçi (47) ve oğulları Kerem Altındişçi (7) öldü. Organize Sanayi Bölgesi'nde ise refüje çarpan işçi servisinde bulunan Mehmet Can Açıkgöz ölürken, 4 işçi de yaralandı.Amasya'da İbrahim Bulut'un kullandığı otobüs, önünde giden kamyona çarptı. Yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk ölürken, 20 kişi de yaralandı.İstanbul Arnavutköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, Ekrem Genç ve Utku Agocuk öldü. TEM Otoyolu Ümraniye Çamlık geçişinde kamyonetin arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Mahsun D. yaşamını yitirdi.Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobil sürücüsü Murat Dağlı (53) ölürken, kızları Beyzanur (21) ile Saadet Dağlı (8) ağır yaralandı./ SABAH