Anne babasını öldürüp polisi bekledi

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı öğrenilen Emre Aktaş, annesi Fatma Aktaş (40) ve babası Rahmi Aktaş'ı(57) bıçakla yaraladı. Daha sonra birinci kattaki evlerinin penceresinden apartmanın arka bahçesine atlayan Aktaş polisi beklemeye başladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aktaş çifti, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, Emre Aktaş'ı beklediği bahçede gözaltına aldı.