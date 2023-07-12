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Giriş Tarihi: 12.7.2023 13:31 Son Güncelleme: 12.7.2023 13:42

Anne babasını öldürüp polisi bekledi

İstanbul Bayrampaşa anne ve babasını bıçakla öldüren 20 yaşındaki Emre Aktaş evlerinin arka penceresinden bahçeye atlayarak polisi bekledi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Anne babasını öldürüp polisi bekledi

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı öğrenilen Emre Aktaş, annesi Fatma Aktaş (40) ve babası Rahmi Aktaş'ı(57) bıçakla yaraladı. Daha sonra birinci kattaki evlerinin penceresinden apartmanın arka bahçesine atlayan Aktaş polisi beklemeye başladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aktaş çifti, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, Emre Aktaş'ı beklediği bahçede gözaltına aldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Aktaş ve Rahmi Aktaş kurtarılamadı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli Emre Aktaş'ın götürüldüğü polis merkezinde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Anne babasını öldürüp polisi bekledi
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