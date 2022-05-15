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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Minik Veyis anne-babasının gözü oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Minik Veyis anne-babasının gözü oldu
Karaman'da yaşayan görme engelli Yılmaz çifti, hayata hep pozitif bakmaya çalışıyor. 7 yıl önce evlenen Mustafa (32) ve Halime Yılmaz (32) çiftinin oğulları Veyis Talha onların adeta gözü oldu. 5 yaşındaki Veyis, anne ve babasına zorlandıkları işlerde yardımcı oluyor. Hafızlık belgesi olmasına rağmen imam hatip lisesi bitirmediği için görev yapamayan Mustafa Yılmaz, cenazelerde Kuran okuyup, mevlüt programlarında verilen harçlıklarla geçimini sağlamaya çalışıyor. En büyük destekçilerinin oğulları Veyis Talha olduğunu belirten çift, SABAH'a konuştu. Yılmaz, "Veyis bizim gözümüz, elimiz, ayağımız.Bazen kaybettiğimiz şeyi birkaç gün bulamıyoruz o bize yardımcı oluyor. Ama oğlumuz da bazı konularda üzülüyor. Oyun oynarken arkadaşları tarafından, 'Senin annen baban kör' gibi sözler söyleniyor. Bu da çocuğumuzu üzüyor. Aileler ve çocukları buna dikkat etmeli. Biz dışlanmaya alışkınız. Ama bu yapılanlar çocuğumuzu bizden bile soğutabilir. Biz ailecek hayatın her alanında varız ve olmakta istiyoruz. İnsanlar hayata pozitif bakan birilerinin olduğunu görsün ve bilsinler. Bazı iş görüşmelerine gidiyorum ve hevesleniyorum ama sonrası hüsran oluyor. Ama eminim ki bir iş bulacağım ve aileme daha iyi bakacağım" diye konuştu.

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Minik Veyis anne-babasının gözü oldu
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