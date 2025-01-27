Anne cinneti: İki kızını öldürüp canına kıydı

Şanlıurfa'da bir anne, 8 yaşındaki kızını serumla zehirledi, 14 yaşındaki kızını ise silahla vurarak öldürüp kendi canına kıydı. Olay Karaköprü ilçesi Alibaba Mahallesi'nde 11 katlı binanın 7. katında meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve hastanede sağlık memur olarak çalışan Serap Kesik (34) ile iki kızının bulunduğu evden silah sesleri geldi.Anne ve büyük kızı İsmet Ada Yamanca (14) yerde kanlar içinde, küçük kız Nida Yamanca (8) ise kolunda serum takılı olarak hareketsiz halde bulundu. Anne ve iki kızı yaşamını yitirdi. Annenin, kızı Nida Yamanca'yı serumuna ilaç katarak zehirlediği belirtildi. Acı haberi alan baba İsmail Yamanca da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.